Real Madrid : José Mourinho veut copier le PSG

Le Real Madrid a retrouvé le sourire. Après un début de saison marqué par quelques interrogations, la formation madrilène affiche désormais un visage bien plus convaincant et semble avoir trouvé son rythme de croisière sous les ordres de José Mourinho. Mais si les résultats sont au rendez-vous, le technicien portugais sait que le plus difficile reste à venir. Engagés dans une saison particulièrement exigeante, les Merengues vont devoir enchaîner les rencontres sur plusieurs tableaux, avec l’objectif d’arriver dans les meilleures dispositions au moment d’aborder les échéances décisives. Et pour éviter de voir son effectif s’essouffler, l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter Milan a décidé de prendre les devants. Selon les informations de Marca, un véritable plan de gestion physique a été mis en place à Valdebebas, où chaque minute disputée et chaque période de récupération sont désormais étudiées avec une attention particulière.

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L’objectif est simple : préserver les organismes sans compromettre les performances sportives. Pour cela, Mourinho travaille en étroite collaboration avec les différents services du club afin d’individualiser la charge de travail de ses joueurs. Une stratégie qui ne se limite pas aux rotations pendant les rencontres, puisque des périodes de repos supplémentaires peuvent également être accordées à certains éléments particulièrement sollicités. Arda Güler et Aurélien Tchouameni en ont récemment bénéficié, après avoir accumulé un temps de jeu important. Le staff madrilène souhaite ainsi permettre à ses joueurs de récupérer physiquement, mais aussi mentalement, avant de retrouver la compétition. Une méthode qui pourrait progressivement être étendue à d’autres cadres de l’effectif en fonction de leur état de forme et de leur utilisation.

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Mourinho s’inspire de la méthode Luis Enrique

Et pour mettre en place cette stratégie, José Mourinho n’a pas besoin de chercher bien loin. Toujours selon Marca, le Real Madrid observe notamment ce qui se fait au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique a fait de la gestion du temps de jeu l’un des piliers de sa méthode. Depuis plusieurs saisons, l’entraîneur espagnol n’hésite pas à faire tourner son effectif en Ligue 1 afin de préserver ses cadres pour les grandes échéances européennes. Depuis le début de saison, le coach espagnol n’a pas hésité à envoyer deux fois au repos Ousmane Dembélé par exemple. Dernier exemple en date, le cas d’Achraf Hakimi. Le Marocain, qui enchaîne les matches depuis le début de saison, a été laissé au repos pour la rencontre face à Troyes ce samedi.

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Mais Mourinho doit composer avec une réalité différente. Contrairement au PSG, qui bénéficie selon le média espagnol d’un championnat national moins exigeant, le Real Madrid dispose de moins de marge pour faire souffler ses cadres en Liga. Le technicien portugais doit donc trouver le bon équilibre entre la nécessité d’enchaîner les victoires et celle de préserver ses joueurs sur la durée. Une équation d’autant plus importante que les Madrilènes ambitionnent de jouer les premiers rôles sur tous les tableaux. À Valdebebas, l’idée est désormais de pousser encore plus loin l’individualisation du travail, avec des rotations ciblées, des périodes de récupération adaptées et une surveillance permanente de la condition physique des joueurs. Reste à savoir si copier le PSG sera pour le Real Madrid de Kylian Mbappé la meilleure manière d’atteindre ses objectifs.