UEFA Europa League

Lille : Nabil Bentaleb prévient pour Emiliano Martinez

Par Aurélien Macedo
1 min.
Emiliano Martinez @Maxppp
Ce jeudi, Lille va défier Aston Villa en huitième de finale de la Ligue Europa. Deux ans après une défaite contre le club de Birmingham en Ligue Europa Conference, les Dogues veulent leur revanche et tenteront de faire mal au gardien argentin Emiliano Martinez. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le milieu lillois Nabil Bentaleb a donné son avis sur le cas Emiliano Martinez.

«Le match, on ne le vit pas comme les supporters. Pour nous, Emiliano Martinez reste un joueur comme un autre. Un joueur avec de grandes qualités bien sûr, mais tout l’extra sportif et le folklore qu’il peut apporter dans un match, je pense que nous avons assez d’expérience pour, entre guillemets rester concentrés dans notre match et ne pas se laisser distraire par de petites choses qui pourraient entacher le match», a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
UEFA Europa League
Aston Villa
Lille
Emiliano Martínez
Nabil Bentaleb

