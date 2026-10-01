Portugal : Cristiano Ronaldo n’aurait pas dit au revoir à ses coéquipiers

De nouveaux détails apparaissent sur le départ mouvementé de Cristiano Ronaldo du rassemblement portugais. Alors que le capitaine de la Seleção a déjà quitté Copenhague et rejoint Madrid dans la nuit, O Jogo révèle qu’il serait parti de l’hôtel mercredi sans attendre le retour de ses coéquipiers, alors présents à l’entraînement. L’attaquant de 41 ans aurait ainsi quitté les installations sans leur dire au revoir, quelques heures seulement après avoir décidé de mettre prématurément un terme à son rassemblement avec le Portugal.

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Cristiano Ronaldo avait annoncé sa décision après une discussion avec Pedro Proença, président de la Fédération portugaise, dans la foulée de la conférence de presse de Jorge Jesus. « Le moment venu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui ont motivé mon départ de l’équipe nationale », avait prévenu le quintuple Ballon d’Or. Arrivé depuis à Madrid, Cristiano Ronaldo ne participera donc pas au prochain match de Ligue des nations contre le Danemark.