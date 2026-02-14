Après Saliba et Fofana, l’ASSE tient sa nouvelle pépite avec Kévin Pedro

Malgré les désillusions que le club traverse sportivement et institutionnellement depuis quelques années, il y a une chose qui ne bouge pas vraiment à Saint-Etienne : la qualité du centre de formation. Par le passé, l’ASSE s’est distingué en faisant éclore de nombreux talents issus de ses équipes de jeunes. Par le passé, la défense a notamment fait rayonner la formation stéphanoise à travers le monde. Après avoir fait sortir William Saliba et Wesley Fofana, qui sont désormais deux internationaux français qui évoluent respectivement à Arsenal et Chelsea, les Verts ont sûrement trouvé leur nouvelle pépite en défense avec Kévin Pedro.

La suite après cette publicité

D’attaquant qui fait des essais au PSG durant sa jeunesse à prodige de la défense en Ligue 2

Seulement âgé de 19 ans, le jeune défenseur impressionne pour ses débuts. Après avoir grappillé quelques minutes la saison dernière en Ligue 1 et en Coupe de France, le natif de Carcassonne s’est imposé depuis la fin d’année dernière. Depuis quelques mois, Pedro est devenu le patron de la défense forézienne. Commençant déjà à être titulaire sous les ordres d’Eirik Horneland, celui qui a rejoint le centre de formation de l’ASSE en 2021 a déjà les faveurs du nouvel entraîneur Philippe Montanier. En conférence de presse avant la rencontre du week-end à Guingamp, le nouveau coach des Verts a expliqué à quel point il était fan de la jeune génération présente en Loire : «on a beaucoup de très bons jeunes qui ont un gros potentiel. Après, il faut le développer ce potentiel, on est là pour les aider, mais les premiers acteurs ce sont eux. Je suis très agréablement surpris par le potentiel de ces jeunes et par leur mentalité. Ce sont des joueurs qui veulent travailler et qui sont respectueux. C’est une très bonne base.»

Parmi cette jeune escouade, Kévin Pedro fait déjà office de patron de l’équipe stéphanoise. Doté d’une mentalité exemplaire à l’entraînement et toujours désireux à progresser, le jeune talent de la génération 2006 s’est toujours démarqué par son sérieux. Mais aussi par des qualités techniques remarquables qui le rendent spécial un joueur qui évolue à ce poste. Ayant suivi sa progression de très près depuis leur rencontre au club de Ris-Orangis, Lionel Bopiko, ancien éducateur de Kévin Pedro, a toujours apprécié le profil de son poulain qu’il a placé en défense centrale pour la première fois de sa vie : «il est taillé pour le très haut niveau depuis petit. Kevin, il arrive en U12 à Ris-Orangis. Il est déjà surclassé. Kevin est attaquant, c’est pour ça qu’il est très habile techniquement. Il avait fait des essais au PSG donc c’était un très bon attaquant. Je le trouvais trop nonchalant à ce poste. J’ai essayé au milieu, sur les côtés et au final, derrière, je voyais qu’il aime ça. Je lui ai donné quelques conseils, il écoutait bien. Il jouait avec les U15 à 13 ans, Kevin fait la montée et il me stabilise la défense.»

La suite après cette publicité

Kevin Pedro est observé par plusieurs clubs et…la République Démocratique du Congo

Un changement de trajectoire qui change tout et qui a laissé des traces dans le jeu du défenseur de 19 ans. Très habile techniquement et facile des deux pieds, Pedro n’hésite pas à porter le ballon quand il le peut. Ainsi, depuis son installation dans l’arrière-garde ligérienne, il brille et est adulé par les supporters sur les réseaux sociaux. Ces derniers sont dithyrambiques sur un joueur qui a toutes les qualités pour incarner l’avenir du club en Ligue 1. Mais forcément, un tel rendement et des performances attisent les convoitises. Déjà cet hiver, de nombreux clubs ambitieux de Ligue 1 et qui bataillent pour les places européennes s’étaient renseignés sur son cas. Un intérêt qui a trouvé un écho en Europe où plusieurs escouades attirées par les jeunes talents français se sont également penchés sur sa situation.

Pour son ancien formateur Lionel Bopiko, le jeune talent n’a pas de limites : «il a un tel potentiel, affirme Bopiko. Je ne dis pas ça parce que je le connais. Mais il a une maturité et une simplicité qui pourrait faciliter son intégration partout et sa progression. Je ne vois rien qui pourrait le perdre. Il ne faut pas prendre pour acquis ses qualités techniques. Il peut révolutionner le poste de défenseur central. Il va montrer que le défenseur peut remonter le terrain en dribblant et terminer les actions s’il le veut. Il a cette capacité.» En attendant de savoir de quoi sera fait la suite de sa carrière, le jeune défenseur devra également se poser la question de son avenir international. Sélectionné pour la dernière fois en septembre 2024 avec l’Equipe de France U19, Pedro est, selon nos informations, pisté par la Fédération de la République Démocratique du Congo. Lancée dans un processus pour attirer de nombreux jeunes binationaux, comme nous vous l’expliquions il y a quelques jours, la RDC rêve d’attirer le jeune défenseur, qui pourrait incarner le visage de la défense congolaise à l’avenir. Affaire à suivre…