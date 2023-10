Chelsea et Liverpool prêts à jouer un sale tour au Real Madrid pour Kylian Mbappé

Alors que les spéculations semblaient se calmer autour de Kylian Mbappé, la presse italienne s’est permise de relancer le feuilleton autour de l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat l’été prochain - avec une clause unilatérale pour prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, le numéro 7 parisien pourra négocier avec la ou les formations qu’il désire à partir de janvier 2024. Une situation contractuelle qui plaît au Real Madrid, déjà prêt à le recruter depuis deux étés déjà. Néanmoins, la Casa Blanca aurait de la concurrence dans ce dossier.

En effet, selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, l’international tricolore (72 sélections, 42 buts) et vainqueur de la Coupe du Monde 2018 serait dans le viseur de Chelsea et Liverpool. Les Reds avaient d’ailleurs déjà été intéressés par le joueur de 24 ans, auteur de 8 réalisations en 9 rencontres toutes compétitions confondues dans ce début de saison. La publication transalpine ajoute également que les deux cadors de Premier League seraient prêts à mettre le paquet pour déjouer les plans de Florentino Perez et faire découvrir la Premier League au Bondynois. Affaire à suivre donc.