Thomas Lemar savoure son but face au Real Madrid

Gérone a accroché le match nul (1-1) hier soir sur la pelouse du Santiago-Bernabéu. C’est Thomas Lemar qui a inscrit le but de l’égalisation d’une belle frappe du gauche à l’entrée de la surface qui n’a laissé aucune chance à Andriy Lunin. Le Français savoure. Il revient de loin après de longues périodes de blessures à l’Atlético de Madrid, qui le prête au club catalan pour la saison.

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«C’était difficile. J’ai eu deux saisons compliquées à cause des blessures. Maintenant je reprends le rythme petit à petit, et je prends du plaisir, c’est le plus important. La vérité c’est que je me sens bien à Gérone, et marquer contre une grande équipe comme le Real Madrid c’est vraiment un plaisir, surtout pour la confiance. Et si cela peut aider l’équipe, c’est encore plus satisfaisant.», assurait-t-il après la rencontre. L’ancien Monégasque monte en régime avec 3 buts et 2 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondes.