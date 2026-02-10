Menu Rechercher
Un proche de Vlahovic dévoile son futur club

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Dušan Vlahović @Maxppp

Ce sera un des gros dossiers mercato de ces prochains mois. Dusan Vlahovic arrive en fin de contrat de la Juventus, et tout indique qu’il va bien quitter Turin. Ces derniers mois, il a été annoncé du côté de nombreux clubs, dont le FC Barcelone. Dusan Ilic, qui connaît le joueur et qui a été son préparateur physique à une époque, a d’ailleurs dévoilé une petite bombe à son sujet.

« Pour moi, il ira au Barça. Avant la Juventus, il avait parlé avec l’Atlético, mais il a choisi la Juve », a indiqué Ilic à Tuttosport. Il faut dire que le club catalan se cherche un nouveau numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski qui arrive lui aussi au terme de son contrat, et le nom du Serbe est souvent revenu dans les médias.

Pub. le
