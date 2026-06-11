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Coupe du Monde

CdM 2026 : la FFF et les Bleus ont trouvé un accord sur les primes

Par Tom Courel
1 min.
Kylian Mbappé avec la France @Maxppp

Alors que la Coupe du Monde 2026 débute ce jeudi soir, la FFF et l’équipe de France ont trouvé un terrain d’entente concernant les primes de performance liées à la compétition internationale. Si les discussions sur la répartition des récompenses financières accordées en fonction du parcours des Bleus étaient discutées, les négociations avaient été tendues.

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Désormais, malgré plusieurs ajustements, un accord définitif a été conclu entre les deux parties comme l’indique RTL. Pour l’arrivée de la délégation française à Boston, c’est évidemment une bonne nouvelle. Les Tricolores emmenés par Didier Deschamps pourront sereinement effectuer leur entrée en lice contre le Sénégal, le 16 juin prochain.

Pub. le - MAJ le
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