CdM 2026 : la FFF et les Bleus ont trouvé un accord sur les primes

Alors que la Coupe du Monde 2026 débute ce jeudi soir, la FFF et l’équipe de France ont trouvé un terrain d’entente concernant les primes de performance liées à la compétition internationale. Si les discussions sur la répartition des récompenses financières accordées en fonction du parcours des Bleus étaient discutées, les négociations avaient été tendues.

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Désormais, malgré plusieurs ajustements, un accord définitif a été conclu entre les deux parties comme l’indique RTL. Pour l’arrivée de la délégation française à Boston, c’est évidemment une bonne nouvelle. Les Tricolores emmenés par Didier Deschamps pourront sereinement effectuer leur entrée en lice contre le Sénégal, le 16 juin prochain.