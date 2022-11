Coupe du monde 2022 : la liste de l'Espagne sans Sergio Ramos !

La suite après cette publicité

L'Espagne va mieux. Après une triste campagne lors du Mondial en Russie, les hommes de Luis Enrique reviennent, progressivement, sur le devant de la scène. Qualifiée pour le prochain Final Four de la Ligue des Nations, la Roja reste, par ailleurs, sur une demi-finale lors du dernier Euro. Place désormais à la grande messe du football mondial où la sélection espagnole se retrouve au cœur d'un groupe E, relativement corsé. Outre l'Allemagne, l'un des cadors de cette Coupe du monde, les coéquipiers de Sergio Busquets devront, en effet, se défaire du Costa Rica (23 novembre) et du Japon (1er décembre).

Pour figurer au mieux lors de ce mois de compétition, Luis Enrique vient d'ailleurs de communiquer sa liste. Un groupe de 26 joueurs avec quelques absents notables. Malgré son statut de titulaire à Manchester United, David De Gea ne fait, ainsi, pas partie du voyage au Qatar. Une demi-surprise quand on sait que le dernier rempart des Red Devils n'a plus été appelé par son sélectionneur depuis près d'un an. Titulaire lors du dernier Euro, Unai Simón (Atheltic Bilbao) est quant à lui bien présent, tout comme Robert Sánchez (Brighton) et David Raya (Brentford).

L'Espagne avec 7 joueurs du Barça, Sergio Ramos absent !

En défense, le sélectionneur de la Roja s'appuiera sur Dani Carvajal (Real Madrid) et César Azpilicueta (Chelsea), les deux tauliers de la formation espagnole dans le couloir droit. Aucune surprise également concernant le côté gauche puisque Jordi Alba (FC Barcelone) et José Gaya (Valence) seront bien de la partie. Ce n'est pas le cas, en revanche, de Marcos Alonso, troisième choix dans l’esprit d’Enrique. Dans l’axe, Pau Torres (Villarreal) et Aymeric Laporte (Manchester City), récemment remis de blessure, sont aussi là. Tout comme Eric García (FC Barcelone) et Diego Llorente (Leeds). À noter, également, la présence de Hugo Guillamón (Valence), au détriment de Sergio Ramos, plus appelé depuis mars 2021 mais globalement performant sous le maillot du PSG depuis le début de la saison.

Dans l'entrejeu, le boss de la Roja mise sur la continuité. Ainsi, le trio du Barça Pedri- Sergio Busquets-Gavi a logiquement été appelé. Les trois stars du club catalan sont accompagnées de Rodri (Manchester City), Carlos Soler (PSG), Koke (Atletico Madrid) et Marcos Llorente (Atletico Madrid). Enfin, sur le front de l'attaque, Alvaro Morata (Atlético Madrid), souvent critiqué pour son manque d'efficacité et Marco Asensio (Real Madrid), joker de luxe chez les Merengues, ont obtenu les faveurs de Luis Enrique. Tout comme Yeremi Pino (Villarreal). Pour les soutenir sur les ailes, Ferran Torres (FC Barcelone), Pablo Sarabia (PSG), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Leipzig) et Ansu Fati (FC Barcelone) verront, eux aussi, le Qatar. Un choix qui condamne notamment Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

🔴 DIRECTO | Presentación de la convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial y rueda de prensa de @LUISENRIQUE21.



📑 En unos instantes conoceremos #LaListaDeTodos.



📺 Youtube | https://t.co/xIOuscchxi #VamosEspaña | #Catar2022 https://t.co/4w5DpShNGP — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

La liste de l’Espagne pour la Coupe du monde 2022

Gardiens : Unai Simón (Atheltic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Défenseurs : César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Jordi Alba (FC Barcelone), José Gaya (Valence), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Eric García (FC Barcelone), Hugo Guillamón (Valence)

Milieux de terrain : Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri González (FC Barcelone), Carlos Soler (PSG), Koke Resurrección (Atletico Madrid), Gavi (FC Barcelone), Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Attaquants : Alvaro Morata (Atlético Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Ferran Torres (FC Barcelone), Pablo Sarabia (PSG), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Leipzig), Ansu Fati (FC Barcelone), Yeremi Pino (Villarreal)