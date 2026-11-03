Ligue des Champions : la réaction pleine d’émotion de Bruno Fernandes

Match totalement fou à Old Trafford ce mardi soir. Menés 0-2 par l’AS Roma, les Mancuniens ont réussi à retourner la situation pour finalement l’emporter 3-2, avec l’aide de Balerdi sur l’égalisation de Cunha. Mais que ce fut dur pour les Red Devils, malmenés dans le premier acte, longtemps malchanceux dans le deuxième avant de l’emporter. Au micro d’Amazon Prime, le capitaine Bruno Fernandes, énormément critiqué ces dernières semaines, a livré une réaction intense.

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« Honnêtement, c’est difficile de dire quoi que ce soit pour le moment. Nous traversons une période compliquée. Nous n’avons pas pu jouer comme nous le souhaitions ni obtenir les résultats escomptés. Nous avons réalisé de bonnes actions, mais nous n’avons pas eu la régularité nécessaire pour maintenir ce niveau de jeu tout au long d’un match et obtenir des résultats. C’est difficile à vivre. Mais aujourd’hui, il était important de gagner. Nous savions qu’après cela, nous avions toujours le soutien des supporters, nous sentions que nous pouvions changer la donne avec un but et quelque chose d’autre, et heureusement, nous l’avons fait aujourd’hui », a-t-il lancé, avant d’avoir un mot pour les supporters. « Ça a été difficile pour les supporters, nous le comprenons. Leur soutien est précieux pour l’équipe et aujourd’hui était l’un de ces jours où Old Trafford s’est enflammé. »