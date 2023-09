Le boss de Canal + cartonne violemment la LFP !

Pour la première fois de son histoire, Canal + ne candidatera pas à l’acquisition des droits de la Ligue 1 lors de l’appel d’offres du 17 octobre prochain, organisé pour la période 2024-2029. Dans une lettre adressée à la Ligue de football professionnel, Maxime Saada a, en effet, indiqué son intention de se retirer. Un courrier que L’Equipe a pu se procurer et où le boss de la chaîne cryptée n’hésite pas à critiquer avec fermeté l’instance… Après avoir rappelé le contexte et le poids que représente Canal + dans l’histoire du football français, Saada a ainsi rappelé les divers épisodes. Du fiasco de Mediapro en passant par la gestion de la LFP - menant à des relations dégradées avec Canal + - le PDG de Dailymotion s’est ensuite emporté. «Vous n’avez eu de cesse de pénaliser Canal+ dans l’exploitation de ses droits, en particulier en matière de programmation, au détriment de nos abonnés et en donnant le sentiment à toutes nos équipes qu’Amazon était systématiquement privilégié. Amazon, dont vous avez d’ailleurs largement affirmé la nécessité de les « préserver » il y a quelques semaines lorsque nous avons tous deux échangé par téléphone et que vous m’avez indiqué les raisons de votre refus, incompréhensible, de valider notre proposition de co-diffusion avec DAZN. Cette proposition favorisait pourtant l’exposition de la Ligue 1 et l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché français, très positive pour vous à quelques jours du lancement de votre nouvel appel d’offres et alors même qu’aucune donnée d’audience de la Ligue 1 chez Amazon n’est disponible. En outre, cette co-diffusion aurait permis à Canal+ de partager une partie de la somme versée pour la diffusion du Lot 3 et ainsi d’amoindrir la discrimination financière dont nous sommes victimes. Rappelons qu’Amazon bénéficie depuis trois ans de 80% des matches de la Ligue 1 pour 250 millions d’euros par an quand Canal+ s’acquitte de 332 millions d’euros pour 20% des matches. Cette aberration mathématique se traduit par un préjudice incompressible pour notre groupe, déficitaire en France, et pour lequel nous vous avons demandé réparation à de multiples reprises et sans succès».

Et d’ajouter : «nous formulions d’autres espoirs pour la suite, et comme j’ai pu le déclarer publiquement, nous étions prêts à étudier l’opportunité de notre participation à votre nouvel appel d’offres. Hélas, les conditions de celui-ci ont achevé de nous convaincre que votre seul objectif était d’en écarter Canal+ et de favoriser Amazon. Soit dans le cadre de cet appel d’offres, soit, plus probable encore, en visant l’échec et ainsi vous libérer de la contrainte juridique d’un appel à candidatures, afin de pouvoir négocier une nouvelle fois directement et dans des conditions parfaitement opaques l’attribution des droits. Comment interpréter autrement vos déclarations du 6 juin dernier au journal l’Equipe sur l’absence de participation de Canal+ à l’appel d’offres à venir (réitérée devant de nombreux journalistes le 12 septembre lors de la présentation de l’appel à candidatures), sans même nous avoir consultés, et votre relative sérénité affichée dans le même article quant à l’obtention d’un milliard d’euros ? Comment expliquer autrement le choix inédit d’un prix fixe et si élevé pour votre compétition, que seul un acteur tel qu’Amazon, susceptible de faire de la péréquation sur des activités non télévisuelles, serait en mesure de supporter ? Ou encore l’opacité totale sur l’appréciation des garanties financières demandées qui semble être uniquement destinée à vous mettre en situation de choisir de manière discrétionnaire les acteurs susceptibles de postuler à tel ou tel lot ? Et enfin, un calendrier, là encore inédit, si tardif et si proche de la reprise de la compétition, qui permet d’éviter faute de temps un nouvel appel d’offres en cas d’infructuosité, et donc d’enchaîner avec des négociations de gré à gré ? Faute de compensation du préjudice subi par Canal+ et compte tenu de l’absence totale de transparence de votre nouveau processus d’attribution, il apparaît dès lors clairement que les conditions ne sont aujourd’hui pas réunies pour que le groupe Canal+ dépose une offre les 16 et 17 octobre. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Cher Vincent, l’expression de mes salutations distinguées». Le message est passé et l’histoire d’amour entre Canal+ et la LFP semble définitivement terminée.