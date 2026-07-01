L’OL s’offre le milieu de terrain Mads Bidstrup

Désireux de se renforcer avant le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions en juillet, l’Olympique Lyonnais poursuit son gros début de mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Kaïl Boudache en provenance de l’OGC Nice et trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Julien Duranville, les Gones viennent de boucler une troisième recrue avec la signature de Mads Bidstrup. Le milieu danois de 25 ans débarque en provenance du Red Bull Salzburg contre un montant légèrement supérieur à 10 M€ hors bonus.

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Capitaine du club autrichien cette saison, Bidstrup était suivi depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement lyonnaise. Réputé pour son activité, son intensité à la récupération et son volume de jeu, l’international danois doit apporter de l’impact dans l’entrejeu rhodanien, alors que Tanner Tessmann, dans le même registre, devrait quitter les Gones cet été. Bidstrup devrait notamment évoluer aux côtés de Tyler Morton et s’est engagé jusqu’en juin 2031, comme l’a annoncé le club rhodanien dans son communiqué.

Une troisième recrue pour l’OL avec Boudache et bientôt Duranville

«L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain Mads Bidstrup en provenance du RB Salzbourg pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2031. Le montant du transfert s’élève à 10,50 M€, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future», précise l’Olympique Lyonnais.

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Que la Force soit avec toi Mads 🤝🔴🔵#Bidstrup2031 pic.twitter.com/Ds05kLb0gq — Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2026

Une bonne nouvelle pour la direction rhodanienne, qui devait régler l’arrivée d’un milieu de terrain, avant de s’attaquer au gros dossier du remplaçant de Endrick pour le poste de buteur. Et malgré cette nouvelle arrivée, l’OL doit rester attentif à sa situation financière et aux exigences de la DNCG. La direction lyonnaise souhaite conserver un effectif compétitif tout en respectant ses objectifs économiques. Le troisième tour préliminaire sera décisif pour la suite du mercato estival.