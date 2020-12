PSG : Thomas Tuchel joue une partie de son avenir face au LOSC

Choc au sommet de la Ligue 1 ce soir entre le dauphin lillois et son plus proche poursuivant parisien rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato. La rencontre s'annonce indécise entre une équipe à domicile en forme et une autre aux résultats en dent de scie. On parle bien sûr ici du PSG qui ne nous avait pas habitué à être encore en train de lutter pour le titre à ce stade de la saison.

C'est d'ailleurs un rendez-vous très important pour Thomas Tuchel. L'Equipe nous apprend que le technicien allemand joue une partie de son avenir ce soir. En cas de victoire, il serait presque assuré d'aller au terme de son contrat en juin prochain et de terminer l'aventure dans la capitale sereinement. À l'inverse, une défaite chez les Dogues remettrait en question sa présence à la reprise de l'entraînement le 3 janvier prochain. Les dirigeants tiendraient alors une réunion à ce sujet à Doha durant la trêve.