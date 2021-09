JT Foot Mercato : le FC Barcelone en pleine crise institutionnelle

La suite après cette publicité

Jour après jour, le FC Barcelone sombre dans la crise. Humiliés par Benfica à Lisbonne mercredi soir (0-3), les Blaugranas ont subi leur deuxième 0-3 d'affilée dans la compétition après celui d'il y a deux semaines à domicile face au Bayern Munich. Un résultat qui met le Barça en grande difficulté pour la qualification en 8e de finale. L'homme qui est désigné comme responsable de cette descente aux enfers, c'est Ronald Koeman. Le Néerlandais est encore pointé du doigt depuis hier pour ses choix tactiques et techniques. Ses jours à la tête de l'équipe catalane semblent comptés. Mais le Barça hésiterait encore à se séparer de lui. Et pour cause : le départ de Koeman pourrait compter 12 M€ au club ! Une somme que le Barça ne peut se permettre de dépenser en ces temps difficiles. La tempête du 0-3 à Lisbonne a été si forte qu'une réunion du board barcelonais a eu lieu cette nuit jusqu'à 4h du matin afin de décider de la marche à suivre. Le nom du remplaçant de Koeman a notamment été évoqué. Et 4 coachs auraient été inscrits dans une short-list : Xavi Hernandez bien sûr, Andrea Pirlo, Roberto Martinez et Oscar Garcia. À l'heure actuelle, la préférence de Joan Laporte irait vers Pirlo. Mais les rebondissements ne semblent pas terminés en Catalogne.

Le texto de CR7 à Rio Ferdinand

Cristiano Ronaldo ne doute jamais ! La preuve avec la révélation de l'ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, hier soir après la victoire des Red Devils contre Villarreal (2-1) en Ligue des champions après une réalisation du Portugais. L'Anglais a révélé : «il m’a envoyé un texto en disant : « je n’ai pas bien joué, mais je savais que je marquerais. » C’est ce en quoi il croit. Les autres joueurs s’en nourrissent.» Même avec peu de ballons et quasiment aucune occasion, CR7 a encore été le héros pour Manchester United. Une bien belle manière de fêter son 178e match en Champions League hier. Un record dans l'Histoire de la compétition.

Tuchel dézingue la Juventus

Chelsea, le champion d'Europe, n'aime pas perdre ! Et notamment son entraîneur allemand, Thomas Tuchel. Battus par la Juventus (0-1) ce mercredi soir à Turin, les Blues sont désormais de leur groupe H en Ligue des champions. Ce qui ne plaît pas vraiment au coach allemand. L'ancien boss du Paris Saint-Germain s'en est pris au style de jeu de la Juve à la fin de la rencontre. «Nous avons eu du mal à imposer notre propre rythme parce qu'ils étaient vraiment bas et attentistes», a déclaré Tuchel. «On a eu du mal à mettre de l'intensité, mais c'est ce qu'il fallait faire. Nous n'étions pas assez libres aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, cela concerne toute l'équipe.» Massimiliano Allegri, le coach de la Vieille Dampe appréciera.