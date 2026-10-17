Ligue 1 : Florian Thauvin fait aussi bien que Lionel Messi

Florian Thauvin réalise un début de saison exceptionnel avec le RC Lens. Ce samedi, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1, l’international français s’est une nouvelle fois illustré lors du déplacement des Sang et Or sur la pelouse de Troyes. Particulièrement inspiré, l’ailier de 33 ans a délivré deux nouvelles passes décisives, la première pour Odsonne Édouard et la seconde pour Ruben Aguilar. Deux offrandes qui lui permettent d’atteindre la barre des sept passes décisives en seulement sept journées de championnat. Une performance historique puisque, sur les vingt dernières années, seul Lionel Messi avait réussi à atteindre un tel total aussi rapidement en Ligue 1, lors de la saison 2022-2023 avec le Paris Saint-Germain. Cette même saison, Neymar avait également brillé avec sept passes décisives après sept journées.

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Sous les couleurs lensoises, Thauvin confirme ainsi son excellente forme et pourrait rapidement faire tomber son propre record personnel. Lors de la saison 2017-2018, le Français avait réalisé son meilleur exercice en Ligue 1 dans ce domaine, avec onze passes décisives sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Huit ans plus tard, il ne lui manque donc que quatre offrandes pour égaler cette marque et cinq pour la dépasser, alors que seulement sept journées ont été disputées. Une statistique qui témoigne de son influence dans le jeu offensif du RC Lens.