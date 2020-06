Toulouse : Patrice Garande va prochainement être nommé entraîneur

Ça bouge beaucoup du côté du Toulouse Football Club. En plus de l'histoire de la descente ou non en Ligue 2 (le Conseil d'État a pour le moment suspendu la relégation du TFC en L2), le club du sud de la France va normalement être racheté par le fonds d’investissement américain Redbird Capital Partners. Et il y aussi la question de l'entraîneur à traiter, Denis Zanko ayant assuré l’intérim depuis janvier. Mais le Téfécé semble enfin avoir trouver la bonne personne.

Récemment, La Dépêche du Midi expliquait que Patrice Garande, l'ancien technicien du Stade Malherbe de Caen, était en pole position pour s’asseoir sur le banc toulousain la saison prochaine. Et d'après les informations du 10 Sport et de Ouest-France, devrait bel et bien être nommé entraîneur du TFC. Le quotidien régional précise que l'officialisation pourrait intervenir «d'ici la semaine prochaine».