Real Madrid : l’avenir de Nacho est en suspens

Il fait partie de l’un des vestiges de la dynastie du Real Madrid depuis près de dix ans. Né à Madrid, Nacho Fernandez évolue au club depuis ses 11 ans et évolue au sein du groupe professionnel depuis 2011. L’homme d’un seul club donc, et qui joue régulièrement ces deux dernières saisons sous la houlette de Carlo Ancelotti. Toutes compétitions confondues, le défenseur de 33 ans a disputé 41 rencontres cette saison, un bilan plus qu’honorable alors que ce dernier est un remplaçant. Capable d’évoluer en charnière centrale ou en qualité de latéral gauche, Nacho a toujours bénéficié de la haute estime du technicien italien qui n’a pas hésité à l’aligner lors de grandes échéances ces dernières années. Pourtant, d’après des informations de Relevo, son avenir est incertain à Madrid.

En effet, le joueur n’a toujours pas répondu à l’offre de prolongation d’un an que lui a fait parvenir le club madrilène. Une situation qui puise son explication dans son sentiment d’avoir été moins considéré cette saison d’après les indiscrétions obtenues par le média espagnol. En effet, avec le repositionnement d’Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche, Nacho n’est plus aligné dans les grands rendez-vous des Merengues. Alors que son contrat s’expire en juin, le temps file et beaucoup de clubs lui feraient les yeux doux, parmi lesquels figurent des destinations exotiques comme l’Arabie saoudite ou la MLS. Continuer à être le second couteau dans l’un des meilleurs clubs du monde, qui plus est l’équipe de son coeur, ou devenir une star dans une équipe bien moindre ? Tel est le dilemme auquel est confronté Nacho, qui devra rapidement donner sa décision.

