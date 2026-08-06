Mercato : Ferran Torres a donné son accord pour rejoindre le PSG

Le Paris Saint-Germain accélère son mercato. Patients pendant une longue partie de l’été, les Franciliens, qui ont surtout dégraissé, ont avancé sur plusieurs dossiers ces derniers jours. Si certains sont déjà terminés comme ceux concernant Lucas Digne et Maghnes Akliouche, il faut encore en régler certains, notamment ceux concernant Zion Suzuki (Parme), Mika Godts (Ajax) et Ferran Torres (FC Barcelone). Ce dernier est dragué depuis quelques semaines par les Parisiens et Luis Enrique, qui est un grand fan du joueur et de son profil.

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De plus, les pensionnaires du Parc des Princes comptaient profiter de sa situation contractuelle avantageuse pour le déloger du Barça, comme ils ont pu le faire avec Ousmane Dembélé. En fin de contrat dans un an, l’Espagnol, qui a marqué en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine, n’a pas prolongé avec les Culés. Ces derniers comptaient discuter avec lui au mois de septembre, sans pour autant augmenter son salaire. Tout cela a donc profité à Paris, qui s’est engouffré dans la brèche. Il y a quelques jours, le joueur a évoqué son avenir. Il n’a pas exclu un départ du FC Barcelone.

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Ferran Torres a donné le go à Paris

« J’ai un contrat avec le FC Barcelone, mais dans le football, on ne sait jamais. J’attends de prendre la bonne décision. Je ne le sais pas encore », a-t-il avoué à Sportico. Puis, il a ajouté au micro de NBC : « ils doivent me montrer qu’ils me veulent, venir négocier et au final tout est une question de discussion. J’ai un contrat avec Barcelone. C’est vrai qu’au foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais comme j’ai un contrat, je peux attendre et décider par moi-même. » Concernant le PSG, il est passé aux aveux. « C’est toujours une bonne chose quand des équipes comme celles-là te veulent. Dans le football, tout peut changer en une minute. On ne sait jamais. Je dois être prêt à tout. »

Et il est prêt à rejoindre le PSG. Comme expliqué récemment sur notre site, Torres veut venir au PSG. Ce jeudi, il a franchi une nouvelle étape puisqu’il a donné son accord final aux Parisiens d’après Sport. Il a donné son feu vert aux champions de France afin de passer à l’offensive et régler au plus vite son transfert. Le joueur est censé reprendre l’entraînement en Catalogne le 12 août. Mais il espère que tout sera réglé avant. Le PSG va donc contacter le Barça afin de formuler une offre dans les prochains jours et tenter de trouver un accord pour Ferran Torres, qui a discuté à plusieurs reprises avec Luis Enrique. Il reste à savoir si les Culés seront dans de bonnes dispositions, eux qui ont perdu Lewandowski et qui peinent à boucler le transfert de Julian Alvaréz.