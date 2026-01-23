Ligue 1 : le PSG s’en remet à Barcola pour l’emporter à Auxerre

C’est déjà reparti pour la Ligue 1. Après une semaine de Ligue des Champions marquée par sa surprenante défaite au Sporting CP (2-1), le PSG se rendait à Auxerre ce soir pour lancer cette 19e journée. Ce déplacement s’annonçait un peu piégeux dans un Abbé-Deschamps acquis à la cause des visiteurs. Luis Enrique devait constituer son équipe avec 7 absents (Hakimi, Nuno Mendes, Ndjantou, Lee, Neves, Safonov), l’obligeant à présenter un onze inédit avec notamment une défense composée de Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo et Hernandez pour protéger un Lucas Chevalier à nouveau critiqué, et laissait Doué et Dembélé sur le banc au coup d’envoi.

Il s’agit de manier les corps avec soins dans ces soirées d’hiver mais aussi de redonner confiance à certains comme Barcola, titulaire avec Kvara et Ramos devant. Le dernier geste a péché au Portugal et ce fut la même chose ce soir en Bourgogne. Dès les trois premières minutes, Donovan Léon s’interposait deux fois face à Barcola (2e, 3e). Kvaratskhelia s’essayait à son tour et réalisait un numéro dans les 30 derniers mètres, seulement frustré par le retour in extremis de Diomandé alors que le but venait de s’ouvrir (9e). Le club de la capitale dominait ce début de rencontre mais gâchait déjà des munitions pour prendre les devants au tableau d’affichage.

Récompensé, Barcola a mis le temps

La faute à Léon, décidément très en forme lorsqu’il affronte le PSG. Le gardien était encore à la parade sur cette tête de Ramos (30e), puis réalisait une double parade sur ce cafouillage où Kvara et Mbaye échouaient à leur tour (37e). À lui seul, il maintenait l’AJA dans le match, qui tentait par bribe de réagir, à l’image de cette accélération de Sinayoko, prolongé avant le coup d’envoi, conclue par un tir du gauche de Danois (25e), ou, plus tard, devant un public de plus en plus déterminé à réaliser l’exploit, cette tentative du Malien (56e). Car la rencontre avançait sans que le champion d’Europe ne parvienne à débloquer la situation.

Et quand Léon ne réalisait pas d’exploit, c’est que Barcola manquait le cadre (51e, 63e). Les entrées de Dembélé et Doué à l’heure de jeu (contre Ramos et Mbaye) redynamisaient l’attaque parisienne, sans toutefois immédiatement corriger les problèmes de finition. Sur un nouveau déboulé de Barcola côté gauche, Doué ratait complètement son contrôle, gâchant une énorme occasion (76e). La suivante fut la bonne avec cette fois Dembélé qui profitait d’un contre pour lancer Barcola dans la profondeur, enfin vainqueur de son duel avec Léon (0-1, 80e). Mené et alors qu’il est 17e au classement, Auxerre devait se livrer sans que cela ne change la donne de ce match intense où le PSG, vainqueur sur la plus petite des marges, reprend la tête du championnat, deux points devant Lens.