Le scénario catastrophe qui terrifie le Bayern Munich face au PSG

En misant sur Vincent Kompany en 2024, le Bayern Munich a fait un sacré pari. L’ancien défenseur de Manchester City avait une faible expérience au plus haut niveau, lui qui était passé sur les bancs d’Anderlecht puis de Burnley. Un club qu’il a fait monter en Premier League avant de connaître la descente. C’est à ce moment-là que les Bavarois ont décidé de lui confier les clés de leur équipe fanion. Un choix qui a pu surprendre à l’époque, d’autant que d’autres techniciens plus expérimentés tels que Julian Nagelsmann ou Thomas Tuchel n’ont pas totalement brillé en Bavière. Près de deux ans plus tard, les pensionnaires de l’Allianz Arena ne regrettent pas leur choix. Kompany non plus. Mais le jeune coach sait qu’il est très attendu ce soir par tout un peuple, après avoir perdu la première manche face à Luis Enrique (5-4).

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Le Bayern Munich a travaillé les pénalties toute l’année

«Personnellement, c’est sans doute le match le plus important de ma carrière d’entraîneur. Je suis comme dans un tunnel. Je veux rester focalisé sur la préparation de ce match. Rien ne me perturbe. Je vais facilement trouver le sommeil, car nous avons tout minutieusement préparé. Le PSG est le club le plus fort d’Europe depuis deux ans. C’est évident. Ils ont une qualité impressionnante. La force de cette équipe, au-delà du staff technique, c’est l’âge jeune de l’effectif. C’est pourquoi le PSG va perdurer à ce niveau encore quelques années», a avoué l’entraîneur qui sera sur le banc cette fois-ci, après avoir été en tribunes en France. Un match contre les champions d’Europe qu’il a préparé avec minutie avec son staff et ses joueurs.

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Mardi lors de la dernière séance d’entraînement, le Belge a d’ailleurs eu une discussion très longue avec Michael Olise. Un joueur qui pourrait être réquisitionné pour une éventuelle séance de tirs au but face aux Parisiens, si les deux équipes se séparent sur un nul à la fin du match. Concernant ce point, Bild explique que les Munichois s’entraînent à cet exercice depuis des mois. Michael Olise, Harry Kane, Joshua Kimmich ou encore le jeune Tom Bischof sont souvent aperçus en train de s’exercer au centre d’entraînement. Kompany l’a confirmé. « Nous n’en avons pas discuté cette semaine. C’est un sujet de discussion depuis trois mois, depuis notre match de coupe contre Leipzig. C’est tout simplement un point qui revient chaque semaine à chaque entraînement durant cette deuxième partie de saison. »

Le danger Matvey Safonov

Il a précisé qu’il préfère désigner des joueurs qui sont d’accord pour tirer : «dans ce cas-là, ce n’est plus spontané. C’est travaillé, tout comme nous entraînons nos procédures pour tout le reste. Nous décidons alors qui tireront les penalties et quel est l’ordre de priorité. Cela se fait toujours en concertation avec les joueurs. Nous ne laisserons aucun joueur tirer le penalty numéro un s’il ne le souhaite pas.» Mais le média allemand précise que le Bayern Munich n’a pas spécifiquement travaillé les pénalties avant le choc contre le PSG. Peut-être que les Bavarois auraient dû s’y préparer. De l’autre côté du Rhin, on a très peur d’un tel scénario. D’autant que les Franciliens ont une belle arme avec Matvey Safonov, un joueur pourtant désigné comme le gros point faible du PSG avant le match aller. Avant la manche retour, le Russe fait très peur en Allemagne.

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Sky Germany, qui parle d’un «atout indéniable pour le PSG», écrit à son sujet. «Si le match de mercredi soir se décide aux tirs au but, l’avantage pourrait à nouveau revenir aux visiteurs. Le gardien du PSG, Matvey Safonov, est réputé pour son talent dans cet exercice. Lors du match de Coupe intercontinentale de la FIFA contre Flamengo en décembre dernier, le Russe de 27 ans a arrêté quatre penalties. Le Bayern Munich, comme chacun sait, n’a pas connu de bonnes expériences lors des séances de tirs au but à l’Allianz Arena.» Mais le média rappelle aussi que le Bayern Munich a un grand gardien : «en parlant des meilleurs de tous les temps : Manuel Neuer occupe incontestablement cette place au poste de gardien de but. Même à 40 ans, il incarne un talent de classe mondiale, un âge avancé pour un footballeur – contrairement à son homologue, Matvey Safonov, qui a 13 ans de moins.» Lors du match aller, le Parisien avait encaissé 4 buts, mais un de moins que son homologue allemand. Cela fera peut-être la différence ce soir au moment de faire les comptes.

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