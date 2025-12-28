Menu Rechercher
FC Barcelone : Lamine Yamal remporte un nouveau trophée

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Yamal a sauvé le Barça @Maxppp

Depuis le début de sa carrière à 16 ans, Lamine Yamal est au sommet. Meilleur joueur de son équipe à 18 ans avec le FC Barcelone, le prodige a été l’un des grands artisans de la saison 2024-2025 de haute voltige pour le Barça. Alors que le club catalan a tout remporté en Espagne, les Culés se sont hissés jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions. Une première depuis 2019.

LALIGA
💎 El diamante que MÁS HA BRILLADO en #LALIGAEASPORTS.

🔝💙❤️ ¡Lamine Yamal (@FCBarcelona_es) es el mejor jugador sub23 de la temporada!

@Globe_Soccer | #LALIGAAWARDS | #GlobeSoccer
Voir sur X

Deuxième au Ballon d’Or, le numéro 10 des Blaugranas a été récompensé par un autre trophée ce dimanche. Lors des Globe Soccer Awards, Lamine Yamal a été élu meilleur joueur U23 en Liga. Un trophée logique et qui ne souffre d’aucune contestation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

