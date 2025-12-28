Liga
FC Barcelone : Lamine Yamal remporte un nouveau trophée
Depuis le début de sa carrière à 16 ans, Lamine Yamal est au sommet. Meilleur joueur de son équipe à 18 ans avec le FC Barcelone, le prodige a été l’un des grands artisans de la saison 2024-2025 de haute voltige pour le Barça. Alors que le club catalan a tout remporté en Espagne, les Culés se sont hissés jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions. Une première depuis 2019.
Deuxième au Ballon d’Or, le numéro 10 des Blaugranas a été récompensé par un autre trophée ce dimanche. Lors des Globe Soccer Awards, Lamine Yamal a été élu meilleur joueur U23 en Liga. Un trophée logique et qui ne souffre d’aucune contestation.
