Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM Süper Lig

Mario Lemina prolonge à Galatasaray

Par Sebastien Denis - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lemina félicité par Osimhen @Maxppp

Arrivé il y a un an et demi du côté de Galatasaray en provenance de Wolverhampton, le milieu de terrain Mario Lemina, passé par Lorient et Marseille en début de carrière, était arrivé en fin de contrat le 30 juin dernier. Mais selon nos informations, il a finalement prolongé son bail avec les champions de Turquie en titre.

La suite après cette publicité

Comme révélé par nos soins, il a signé pour deux saisons supplémentaires, lui qui s’est montré plutôt convaincant sur le terrain, aussi bien en Superlig qu’en Ligue des Champions. À 32 ans, le Gabonais prolonge le plaisir avec les Stambouliotes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Galatasaray
Mario Lemina

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Mario Lemina Mario Lemina
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier