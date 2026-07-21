Mario Lemina prolonge à Galatasaray

Arrivé il y a un an et demi du côté de Galatasaray en provenance de Wolverhampton, le milieu de terrain Mario Lemina, passé par Lorient et Marseille en début de carrière, était arrivé en fin de contrat le 30 juin dernier. Mais selon nos informations, il a finalement prolongé son bail avec les champions de Turquie en titre.

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✅Mario Lemina, qui était libre depuis le 30 juin, vient de signer à 12h une prolongation de deux saisons avec Galatasaray.



Officialisation ⏳⏳https://t.co/0bbPAC3Ufb pic.twitter.com/hTLkJNqrpj — Sébastien Denis (@sebnonda) July 21, 2026

Comme révélé par nos soins, il a signé pour deux saisons supplémentaires, lui qui s’est montré plutôt convaincant sur le terrain, aussi bien en Superlig qu’en Ligue des Champions. À 32 ans, le Gabonais prolonge le plaisir avec les Stambouliotes.