Avec les longues absences de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le Paris Saint-Germain a plus que jamais besoin d’un Ousmane Dembélé au meilleur de sa forme. Lui-même freiné par des pépins physiques ces dernières semaines, le Ballon d’Or français retrouvait une place de titulaire ce samedi soir face au FC Lorient (2-0). Un retour particulièrement attendu alors que le club de la capitale peine parfois à trouver des solutions offensives face à des blocs regroupés, comme cela avait notamment été le cas mercredi soir face à l’AS Roma. Positionné sur le côté droit de l’attaque parisienne, alors que Senny Mayulu occupait le rôle de faux numéro neuf, l’ancien Barcelonais n’a pas tardé à prendre ses responsabilités.

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Très sollicité par ses partenaires, Ousmane Dembélé a été l’un des joueurs ayant touché le plus de ballons durant la rencontre. Le numéro 10 parisien n’a surtout jamais hésité à prendre sa chance, avec pas moins de neuf tirs tentés, dont cinq cadrés. Dès la première période, l’international français avait déjà frappé cinq fois au but. Un déchet forcément important a accompagné cette volonté permanente de créer des différences, comme en témoignent ses 22 ballons perdus, le total le plus élevé de la rencontre. Mais Dembélé n’a jamais cessé de tenter, de provoquer et de solliciter ses partenaires, avant d’être finalement récompensé de ses efforts en inscrivant le deuxième but parisien, à la suite d’un excellent travail de Mika Godts.

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Luis Enrique avait un plan précis pour Dembélé

En conférence de presse, Luis Enrique a d’ailleurs expliqué les raisons de son choix de positionner Ousmane Dembélé sur le côté droit, plutôt que de lui offrir sa liberté habituelle dans l’animation offensive parisienne. « On a été à l’aise dès les premières minutes, ce qui a été important pour gagner ce match. Ousmane aurait préféré avoir sa liberté habituelle, mais quand tu joues contre une équipe comme Lorient, qui défend très bien dans l’axe, on a mis Ousmane avec Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery à droite. On a très bien démarré ce match et on a mérité de gagner. Quels que soient les joueurs, ils ont tous la même responsabilité. Ousmane est un joueur très important pour nous. Il a été très bien durant 70 minutes, créant de la supériorité tout le temps. C’est un joueur ''déséquilibrant’' et je suis très content de ce que j’ai vu. On joue avec de la mobilité dans toutes les positions. Mais, aujourd’hui (samedi), on savait que si on voulait créer de la supériorité avec Ousmane, ce serait sur un côté. C’est un joueur très intelligent, qui sait où sont les espaces. Et s’il n’y a pas d’espaces, il faut savoir que l’on est une équipe très difficile à défendre sur les côtés», a détaillé le technicien espagnol, satisfait de la manière dont son équipe a exploité les couloirs pour contourner le bloc lorientais.

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De son côté, Ousmane Dembélé n’a pas caché son plaisir de retrouver le chemin des filets et d’enchaîner les minutes avec ses coéquipiers. « On a fait un match sérieux face à une très bonne équipe. On a eu pas mal de difficultés contre eux, donc on est contents de gagner. Cela fait du bien de marquer, je prends du plaisir avec mes coéquipiers. J’ai tiré beaucoup de fois, je n’ai pas eu de réussite. Je suis heureux d’avoir marqué, il y a eu un très bon travail de Mika (Godts) », a-t-il confié au micro de Ligue 1+. Encore perfectible dans la finition, le Français a néanmoins rappelé à quel point sa capacité à multiplier les initiatives était précieuse pour le collectif parisien. Et alors que les débats autour d’un éventuel renfort offensif cet hiver se multiplient, le retour en forme de Dembélé constitue déjà une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui aura besoin de son numéro 10 pour porter son attaque dans les prochaines semaines.