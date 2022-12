Manchester United : Erik ten Hag fait le point sur le mercato

La suite après cette publicité

Alors que la Coupe du Monde 2022 s’est terminée par une victoire finale de l’Argentine, l’actualité footballistique ne s’est pas arrêtée pour autant. En Angleterre, la Premier League reprendra dès le début de la semaine prochaine et les médias britanniques pensent déjà à la deuxième partie de saison et au mercato. En ce sens, la presse sportive anglaise était conviée autour d’une table ronde avec Erik ten Hag pendant le Mondial 2022, afin d’évoquer tous les sujets du mercato des Red Devils, pendant une heure de discussion.

Erik ten Hag évoque Cody Gakpo

Et le premier point abordé a évidemment été le départ tumultueux de Cristiano Ronaldo, libéré de son contrat. Mais la pilule est passée et le technicien néerlandais veut maintenant trouver son remplaçant. « Nous faisons des recherches sur chaque opportunité et nous faisons tout ce que nous pouvons si cette opportunité se présente pour les contracter. Cody Gakpo ? Je ne peux pas donner de commentaires sur des joueurs spécifiques. Je ne ferai jamais ça. Les joueurs ont des contrats et je respecte cela, mais assurez-vous que nous travaillons en arrière-plan pour faire venir les bons joueurs », a-t-il assuré.

À lire

Manchester United prêt à faire des folies pour s’offrir Enzo Fernandez !

Comme révélé sur notre site, l’entraîneur de MU est pourtant très chaud à l’idée d’accueillir Cody Gakpo, l’attaquant du PSV Eindhoven qui s’est révélé pendant le Mondial 2022, avec les Oranjes. Mais la question des départs inquiète également les supporters des Red Devils. Marcus Rashford, qui n’a prolongé que jusqu’en 2024, reste très suivi par le Paris Saint-Germain. Mais Erik ten Hag veut tout faire pour conserver le prodige anglais.

La suite après cette publicité

Manchester United force pour prolonger Rashford

Les intérêts du PSG pour Rashford ? « Il doit prendre une décision et tout ce que nous pouvons faire, c’est lui montrer que c’est le meilleur club dans lequel être et c’est ce que nous pouvons faire et cela a à voir avec la culture du club, mais aussi avec la façon dont nous travaillent, travaillent ensemble, cela a à voir avec la façon dont nous jouons. Nous aurons ces discussions avec lui et ce sera ensuite à lui de prendre la décision. C’est dans un an et demi, il sera là », a ajouté le manager néerlandais.

Enfin, Erik ten Hag a évoqué la situation compliquée d’Harry Maguire, relégué sur le banc après le retour en forme de Raphaël Varane et l’arrivée de Lisandro Martinez. « Jusqu’à maintenant, je suis heureux avec lui. C’est à lui de contribuer à s’intégrer dans l’équipe. Il y a les lois du jeu. La seule chose qu’il doit faire est de bien s’entraîner, d’être performant, il a des matchs, il a du rythme et sa chance viendra. Il aura l’occasion de le montrer et ensuite, il sera dans le coup et il jouera », a assuré Ten Hag.

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal des Red Devils devrait donc être agité, mais pour l’heure, Manchester United a rendez-vous contre Nottingham Forest pour la reprise de la saison, mardi (21h00).