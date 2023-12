Manchester United : Sir Jim Ratcliffe prépare une folie à 288 M€

Les supporters de Manchester United commençaient à ne plus y croire. Mais finalement, la bonne surprise est arrivée le 24 décembre, à la veille de Noël. En effet, les Red Devils ont officialisé le rachat de 25% des parts du club par Sir Jim Ratcliffe. Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, l’affaire a été finalement conclue. Un communiqué de presse a scellé cet accord officiellement. «Manchester United a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord en vertu duquel le président d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, acquerra 25 % des actions de classe B de Manchester United et jusqu’à 25 % des actions de classe A de Manchester United, et fournira 300 millions de dollars supplémentaires destinés à permettre de futurs investissements à Old Trafford.»

La suite après cette publicité

L’homme d’affaires britannique, qui a mis 1,5 milliard d’euros sur la table, est déjà au travail. En effet, il aura son mot à dire sur le recrutement. D’ailleurs, il a déjà identifié les joueurs jugés indésirables et ceux qu’il aimerait faire venir à Manchester. Pour cela, il compte bien s’entourer. Ratcliffe veut notamment recruter un directeur sportif. Selon le Telegraph, Julian Ward, ancien de Liverpool, a ses faveurs. Mais d’autres candidats sont aussi suivis. Prêt à mettre le paquet pour relancer la machine mancunienne, le nouvel investisseur veut aussi offrir un lifting aux installations du club.

À lire

Man Utd : la famille Glazer va toucher le jackpot !

Les équipements vont être modernisés

Comme il est précisé dans le communiqué de presse, il compte faire de "futurs investissements à Old Trafford". L’enceinte mythique de Man U a besoin d’un bon rafraîchissement. Plus grande que l’Etihad Stadium du voisin et rival Manchester City, elle est beaucoup moins moderne et confortable (forfait pour accéder à un tunnel VIP, installations neuves pour la presse). Le cabinet d’architectes Populous, qui a géré la construction du nouveau stade de Tottenham, a d’ailleurs été mandaté avant le rachat du club pour connaître l’étendue et le prix des travaux à réaliser. Il faudra une enveloppe d’au moins 288 millions d’euros, selon les experts.

La suite après cette publicité

Mais tout le budget ne sera pas consacré uniquement à Old Trafford. En effet, l’Evening Standard précise que le centre d’entraînement va aussi être modernisé. Référence à l’époque de Sir Alex Ferguson, Carrington, qui est du même niveau que les installations de Reading (League One) selon le média anglais, a été négligé par la famille Glazer. Ce, alors que les Skyblues ont investi massivement dans des équipements neufs et de qualité. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui poussent de nombreux jeunes talents à opter pour City. Mais Sir Jim Ratcliffe veut changer la donne. Il passera donc à la caisse, lui qui risque d’avoir des dépenses supplémentaires à faire pour offrir un grand lifting aux installations de MU.