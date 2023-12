PSG : Marquinhos forfait face au HAC, contrôle chirurgical à venir pour Kimpembe

Dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace au Stade Océane, ce dimanche à 13 heures, pour y défier Le Havre, promu et auteur d’un début de saison plus qu’encourageant. Avant cette rencontre, le club de la capitale a publié son traditionnel point médical et ce dernier concerne Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes, Alexandre Letellier et Presnel Kimpembe.

La suite après cette publicité

Touché pendant la dernière trêve internationale, le défenseur brésilien poursuit son programme adapté et sera donc forfait face aux Normands. De son côté, WZE est toujours entouré par le staff médical après son entorse de la cheville droite. Suite à une douleur aux adducteurs survenue à l’entraînement, Alexandre Letellier passera quant à lui des examens cet après-midi. Enfin, Nuno Mendes continue son protocole de soins alors que Presnel Kimpembe effectuera «un contrôle chirurgical» dans les prochains jours.