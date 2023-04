Lionel Messi et Antoine Griezmann se sont associés

La suite après cette publicité

Durant quelques saisons, Lionel Messi et Antoine Griezmann ont évolué ensemble au FC Barcelone. Et on ne peut pas dire que les deux hommes se soient bien entendus. Depuis, l’un comme l’autre a quitté la Catalogne. Mais ils se sont retrouvés dans un projet commun.

En effet, Mundo Deportivo révèle que Messi et Grizi ont investi au sein de Vicio, une chaîne de restauration rapide à la mode en Espagne. Ils ne sont pas les seuls puisque Sergio Busquets, Sergi Roberto et Andrés Iniesta ont aussi mis de l’argent dans la boîte. MD ajoute que 17 millions d’euros ont récoltés grâce aux investisseurs dont les footballeurs.

