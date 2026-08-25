Modène : ça bouge pour Gady Beyuku

Un parcours tortueux, une volonté de fer, et désormais une forme de reconnaissance. Gady Beyuku s’était ouvert à Foot Mercato pour dévoiler son histoire, lui qui s’est révélé lors de la dernière Coupe du Monde U20 avec l’Equipe de France il y a de cela quelques mois. Performant avec Modène en Serie B (30 matches - 1 but et 1 passes décisive), le latéral droit âgé de 20 ans a vu son nom citer dans de nombreux clubs ces dernières semaines.

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Et cela pourrait bien prendre une tournure concrète d’ici la fin du mercato. Selon nos informations, deux autres clubs de Serie B (Juve Stabia et Avellino), un club français, l’Ajax Amsterdam en Eredivisie mais aussi Vancouver en MLS sont sur les rangs. « Je me plais ici mais je bosse pour qu’un grand club m’achète un jour. Pourquoi ne pas aller chercher quelque chose d’encore plus prestigieux ?», nous disait-il en octobre dernier.