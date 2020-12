Ligue 1 : l'OM va tenter de décaler le match contre Lens

Reporté en raison des nombreux cas de covid-19 recensés au sein de l’effectif du RC Lens, le match entre l’olympique de Marseille et les Sang-et-Or a été reprogrammé le 3 janvier, soit trois jours avant la réception de Montpellier et dix avant le trophée des champions face au PSG. Cependant, André Villas-Boas a confié ce vendredi en conférence de presse que le désengagement de Mediapro pour être une fenêtre de tir pour essayer de changer la date de la rencontre face aux Lensois.

« Je ne sais pas si ça nous ouvre ou non la possibilité de renégocier cette date ou non. Janvier va être dur à cause de cette programmation. Je voulais qu’on joue tout de suite ce match. Ils sont tous condensés en janvier. On attend aussi pour la coupe de France. » A suivre.