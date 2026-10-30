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Ligue 1

OM : Amine Gouiri absent, Faris Moumbagna de retour

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
OM PSG Gouiri Dembelé @Maxppp
Marseille Toulouse
winamax
1 1.82 N 4.00 2 3.35 1er pari remboursé

À deux jours de la réception de Toulouse, dimanche, pour la 9e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille poursuit sa préparation avec plusieurs nouvelles concernant son effectif. Selon BFM Marseille, Amine Gouiri était absent de l’entraînement collectif ce vendredi matin. En revanche, Faris Moumbagna a effectué son retour avec le groupe professionnel. Les jeunes Tadjidine Mmadi et Antoine Valero étaient également présents lors de cette séance dirigée par Bruno Genesio.

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De son côté, Keyliane Abdallah s’entraîne toujours avec la Pro 2 après avoir été sanctionné par son entraîneur. Le jeune attaquant avait été pointé du doigt pour son entrée en jeu décevante lors de la victoire de l’OM face au Havre (4-3), dimanche dernier. Alors que les Marseillais menaient largement, ils avaient encaissé trois buts en fin de rencontre, provoquant la colère de Bruno Genesio. Rétrogradé en réserve depuis, Abdallah n’a donc toujours pas réintégré le groupe professionnel à l’approche du rendez-vous face au TFC.

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