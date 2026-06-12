Le PSG a déjà trouvé un remplaçant en cas de départ de Bradley Barcola !

L’avenir de Bradley Barcola continue d’alimenter les discussions du côté du Paris Saint-Germain. Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais, l’international français s’est progressivement imposé comme une pièce importante du projet parisien. Mais malgré son statut au sein de l’effectif de Luis Enrique, son avenir n’apparaît plus totalement verrouillé à l’approche du mercato estival.

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Ces derniers mois, les discussions autour d’une prolongation de contrat se sont multipliées entre les différentes parties. Pourtant, aucun accord n’a encore été trouvé. Une situation qui commence à susciter des interrogations alors que plusieurs rumeurs de départ ont émergé dans la presse européenne ces dernières semaines. Sur le terrain, Barcola reste un joueur apprécié et utilisé (49 matches, 13 buts, 9 passes décisives) par Luis Enrique mais son statut a évolué au fil de la saison. La régularité de Désiré Doué et le niveau bluffant de Khvicha Kvaratskhelia ont renforcé la concurrence dans le secteur offensif parisien. Résultat, l’ancien Lyonnais apparaît désormais davantage comme un joker de luxe que comme un titulaire indiscutable dans la hiérarchie offensive du club.

Le PSG pense à Ferran Torres

Et visiblement, le PSG commence déjà à anticiper tous les scénarios. Selon les informations de Sky Italia, les dirigeants parisiens ont identifié Ferran Torres comme une option crédible en cas de mouvement offensif important cet été. Le média italien explique que le double champion d’Europe en titre suit avec attention la situation de l’attaquant espagnol, dont un départ du FC Barcelone reste envisageable malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027. Un profil qui coche de nombreuses cases aux yeux du PSG.

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Âgé de 26 ans, Ferran Torres sort de la meilleure saison de sa carrière avec 21 buts inscrits en 49 rencontres toutes compétitions confondues. Polyvalent, capable d’évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, l’international espagnol présente également l’avantage de parfaitement connaître Luis Enrique, sous les ordres duquel il a déjà évolué en sélection. Estimé à environ 50 millions d’euros, l’ancien joueur de Manchester City représenterait un investissement conséquent, mais cohérent pour Paris. Reste désormais à savoir si le dossier Bradley Barcola prendra réellement la direction d’un départ. Une chose est sûre : en coulisses, le PSG semble déjà avoir préparé son plan B.