Coupe de France

CdF, OM : Aubameyang s’adresse aux supporters

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Aubameyang (OM) @Maxppp
Marseille 3-0 Rennes

Obligé de remporter son huitième de finale de Coupe de France face à Rennes pour éviter de mettre le feu au Vélodrome, l’OM a répondu présent. Vainqueurs 3-0 des Bretons, les hommes de Roberto De Zerbi se sont donné un peu d’air frais. À l’issue du match, Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à envoyer un message aux supporters.

« On leur doit, on s’est vu hier. Dans ces moments-là, il faut faire preuve d’humilité, reconnaitre ses torts. Il fallait gagner ce soir, ils ont envie de gagner la Coupe de France, on va tout faire pour », a-t-il déclaré au micro de France 2.

Pub. le - MAJ le
