FC Barcelone : le pari Marcus Rashford tourne déjà à l’erreur de casting

Le pari du FC Barcelone est déjà en train d’être perdant. Écarté de Manchester United par Ruben Amorim et auteur d’une demi-saison 2024/2025 où il a retrouvé du temps de jeu avec Aston Villa (deux buts, cinq passes décisives en 14 matches), Marcus Rashford (27 ans) a débarqué en Catalogne sous la forme d’un prêt, pour pallier les échecs de Nico Williams et Luis Diaz. Une arrivée rêvée pour l’attaquant anglais, désireux de relancer sa carrière dans un grand club, aux côtés des stars Raphinha, Lewandowski et Lamine Yamal.

Mais après des premiers pas intéressants lors des amicaux de pré-saison, l’Anglais de 27 ans est apparu à trois reprises en Liga, dont une titularisation contre Levante (3-2), mais n’a pas réellement convaincu. « Il nous donne plus d’options, il se sent mieux en jouant comme ailier, mais ses qualités, comme son premier contrôle, sa vitesse… nous aident beaucoup dans notre façon de jouer et nous pouvons profiter d’un fantastique Marcus Rashford cette saison », motivait d’ailleurs Hansi Flick après la prestation de sa nouvelle recrue.

La presse anglaise s’acharne sur Marcus Rashford

Et s’il a dû essuyer les premières critiques de la presse catalane, qui fait part de son possible renvoi en Angleterre, la presse britannique a été beaucoup plus sévère avec son joueur, qui était titulaire contre la modeste équipe d’Andorre pour son retour en sélection. Malgré une courte victoire 2-0, Marcus Rashford n’a toujours pas rassuré pendant ses 68 minutes de jeu et The Sun a pointé du doigt son « occasion en or de donner l’avantage à l’Angleterre 2-0 peu après la pause, après un tir repoussé par Eze, mais pour une raison inconnue, il a manqué le cadre ». « Le public de Villa Park aurait probablement préféré aller voir Coldplay à Wembley (…) Rashford a reçu la note de 6, a bien débuté, mais a faibli », lâchait le Mirror.

« Il a un peu de mal avec les statistiques et avec les performances “waouh” sous le maillot de l’Angleterre, je suis d’accord. Mais tant qu’il s’entraîne comme il l’a fait, qu’il se comporte bien, qu’il est actif et impliqué dans le groupe, alors nous lui ferons toujours confiance, nous le pousserons et le soutiendrons », a tenu à soutenir son sélectionneur, Thomas Tuchel. Un nouveau visage du joueur formé à Manchester United est attendu pour la reprise du Championnat et notamment le début de la Ligue des Champions.