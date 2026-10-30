« On n’est pas à Disneyland » : Mikel Arteta fustige Max Dowman

À deux jours du choc face à Liverpool en Premier League, Mikel Arteta est revenu sur le carton rouge du jeune Max Dowman. Lors de l’élimination d’Arsenal en League Cup, mercredi à Fleetwood, le jeune ailier de 16 ans avait été expulsé à la suite d’une altercation avec un joueur adverse. Les images du regard noir d’Arteta envers sa jeune pépite lorsque ce dernier regagnait les vestiaires ont fait le tour de la toile. Et deux jours après, Arteta semble ne toujours pas avoir digéré son erreur. « Je n’ai pas vu la réaction à ma réaction. Qu’elle soit positive ou négative, il faut comprendre le contexte, la relation que j’ai avec lui et ce dont nous avons discuté avant. Si vous voyiez parfois la réaction de ma mère et de mon père à mon égard, vous diriez "cette réaction ne me plaît pas". Mais pour moi, c’était la meilleure réaction qui soit, car elle m’a permis d’être moi-même. Mais vous voulez voir la meilleure et la plus belle des réactions. Vous voulez voir la réaction de ses coéquipiers quand ils doivent jouer à 10 ? »

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Il a ensuite poursuivi sa diatribe : « à quoi vous attendez-vous ? C’est ce niveau-là, et c’est ça, la réaction. Que ce soit juste ou pas, c’est ça, la réaction. Et quand je ne gagne pas, je suis furieux, vraiment. C’est ça, l’environnement et la réalité. On n’est pas à Disneyland, on est en Premier League. On prend grand soin de lui, mais on est aussi exigeants, car il doit mériter sa place sur le terrain, sinon qu’est-ce que les autres joueurs vont me dire ? » Voilà qui est clair. En attendant, Dowman a été suspendu pour trois rencontres et manquera ainsi le choc à Anfield, dimanche.