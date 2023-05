Inter Milan : Romelu Lukaku ne se plaisait pas à Chelsea

La suite après cette publicité

Revenu cet été sous la forme d’un prêt à l’Inter Milan après un passage furtif à Chelsea, Romelu Lukaku se remet en selle progressivement. L’attaquant belge, auteur de 13 buts et 6 passes décisives en 34 rencontres cette saison, s’apprête même à disputer la première finale de Ligue des Champions de sa carrière. Dans un entretien accordé à Prime Video Italia, le joueur de 30 ans s’est livré sur sa dernière saison difficile passée dans l’ombre à Chelsea. Pour lui, effectuer son retour dans le club lombard apparaissait comme une évidence.

«Je n’étais plus heureux là-bas (en Angleterre ndlr). Je voulais quelque chose de nouveau, il me manquait quelque chose et donc je suis parti, a confié l’international belge, qui appartient toujours à Chelsea. J’avais l’esprit ailleurs. Je sentais que je ne pouvais pas évoluer moi-même. J’avais donné tout et c’est pourquoi j’ai quitté la Premier League et l’Angleterre : parce que je n’étais plus heureux. Puis je me suis dit : 'où vais-je maintenant ? En Italie ! Ma famille va bien ici’.»

À lire

L’argent gelé de Roman Abramovitch va être transféré aux victimes ukrainiennes