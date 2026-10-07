OM : le critiqué Neal Maupay met les choses au clair

Deux semaines et demie après le Classique, Neal Maupay a encore du mal à accepter cette soirée compliquée d’un point de vu personnel. L’OM a été battu par le PSG (2-1) non sans avoir offert une belle résistance. L’attaquant a surtout eu deux belles occasions au bout du pied où il aurait sans doute du faire mieux. Lui-même le reconnaissait en zone mixte, quelques minutes après le coup de sifflet final. «J’aimerais bien être comme Harry Kane ou Haaland et marquer cinquante buts par saison, mais ce n’est pas comme ça.»

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«C’est sûr que ça n’a pas été une soirée facile pour moi et pour nous, mais c’est le foot et j’en ai connu d’autres», rejoue l’attaquant de 30 ans sur RMC, quatre jours avant de retrouver la compétition avec l’OM. Il faudra se déplacer à Troyes dimanche (20h45) en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Il assure avoir surmonté cette «zone de turbulence» avec une période de trêve internationale plus calme pour lui, le club, et l’environnement global qui gravite autour.

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Ses occasions manquées face au PSG toujours en tête

Avec une seule petite victoire depuis le début du championnat (pour 4 défaites), l’OM, 17e au classement, a besoin de points face à formation de l’ESTAC un rang plus haut seulement. La pause internationale a permis à l’ancien Niçois de relativiser et de se réfugier dans le travail. La blessure d’Amine Gouiri devrait lui permettre d’obtenir un peu de temps de jeu supplémentaire, lui qui n’a connu que 4 apparitions en Ligue 1 pour le moment (114 minutes, aucun but) pour une seule titularisation, face au PSG. Il a également besoin de confiance.

«Je pense que c’est très important pour moi de relativiser aussi, d’être conscient de ce qu’on fait bien et de ce qu’on ne fait pas bien, de se remettre en question quotidiennement. Parce que le foot évolue, on prend de l’âge, il y a d’autres joueurs qui arrivent…», poursuit le joueur qui compte parmi les plus expérimentés du groupe de Bruno Genesio. Son vécu pourrait faire du bien à l’heure où bon nombre de titulaires reviennent de leur sélection amoindrie physiquement.

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«J’ai une force en moi»

Il se dit également déterminé à vite rebondir. «Mais j’ai une force en moi, j’ai une confiance en moi pour ne jamais rien lâcher et toujours travailler. Je pense que ça me tire vers le haut, donc je vais continuer et même s’il y a des soirées qui sont plus difficiles que d’autres, j’essaie après coup de voir sur le long terme.» Rarement considéré comme un premier choix depuis sa signature en 2024, et même prêté sur la seconde partie de saison dernière à Séville, Maupay a là une belle occasion de vite rebondir.