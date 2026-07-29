Bundesliga
Accord total entre Edin Dzeko et Schalke 04
@Maxppp
À 40 ans, Edin Dzeko (Bosnie-Herzégovine) a toujours faim. L’attaquant va continuer à jouer, lui qui évoluait à la Fiorentina et à Schalke 04 la saison dernière. Libre, il va poursuivre l’aventure avec l’écurie allemande.
La suite après cette publicité
Sky Germany assure qu’un accord total a été trouvé entre Dzeko et Schalke 04. Il va parapher un bail d’une saison, soit jusqu’en juin 2027. Il devra avant cela passer avec succès ses examens médicaux.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
La FIFA sort du silence avec un communiqué troublant après le nouveau projet fou de Gianni Infantino
Explorer