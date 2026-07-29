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Bundesliga

Accord total entre Edin Dzeko et Schalke 04

Par Dahbia Hattabi
Dzeko @Maxppp

À 40 ans, Edin Dzeko (Bosnie-Herzégovine) a toujours faim. L’attaquant va continuer à jouer, lui qui évoluait à la Fiorentina et à Schalke 04 la saison dernière. Libre, il va poursuivre l’aventure avec l’écurie allemande.

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Sky Germany assure qu’un accord total a été trouvé entre Dzeko et Schalke 04. Il va parapher un bail d’une saison, soit jusqu’en juin 2027. Il devra avant cela passer avec succès ses examens médicaux.

Pub. le - MAJ le
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