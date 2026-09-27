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UEFA Nations League

Belgique : deux forfaits contre la France

Par Jordan Pardon
1 min.
Leandro Trossard @Maxppp
Belgique France

C’est sans deux éléments que la Belgique s’apprête à recevoir l’équipe de France, ce lundi, à l’occasion de la 2e journée de Ligue des Nations. En conférence de presse d’avant-match, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, Mark van Bommel, a annoncé les forfaits de Leandro Trossard et de Mike Penders.

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L’ancien portier de Strasbourg s’est blessé au quadriceps tandis que l’ailier de Besiktas souffre d’un œdème osseux traumatique au niveau du talon. Sa présence à l’entraînement ce matin avait surpris, mais l’ancien joueur d’Arsenal a finalement rejoint les vestiaires avant ses coéquipiers. Pour rappel, les Belges se sont imposés 0-2 face à l’Italie, vendredi, pour la première de Mark van Bommel. Mika Godts et Dodi Lukebakio avaient inscrit les deux buts.

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