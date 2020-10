Dejan Kulusevski donne des pistes pour contrarier Cristiano Ronaldo

Dejan Kulusevski (20 ans) est un nouveau venu à la Juventus mais ses premiers bas sont pleins de promesses (2 apparitions en Serie A, 1 but). Il peut désormais évoluer avec Cristiano Ronaldo et mesurer l'étendue de son talent de son travail à l'entraînement. Les deux hommes vont d'ailleurs se retrouver mercredi soir à l'occasion de Portugal-Suède en Ligue des Nations. Interrogé sur la star portugaise, l'ailier suédois s'est enflammé à propos de son nouveau coéquipier dans les colonnes d'Aftonbladet et affirme qu'il changer le cours d'un match à lui tout seul.

«Personne ne peut arrêter Cristiano Ronaldo. S'il est dans un bon jour, il décide de tout par lui-même. Comment faire pour l'arrêter ? Je ne sais pas. Il faut être agressif pour essayer de le frustrer. Je sais ce que c'est que de jouer contre des défenseurs agressifs et à la fin tu te sens frustré. Nous avons parlé du prochain match et il m'a dit que nous lui avions fait une très bonne impression lors de l'aller (victoire portugaise 2-0) et que nous jouions très bien. (...) Ce sera amusant de l'affronter quand on apprendra à mieux se connaître», a conclu l'ancien de Parme.