EdF : Paul Pogba a le soutien de Varane

A moins de deux mois de la Coupe du monde, Paul Pogba est blessé et au cœur d'une affaire extra-sportive assez importante, mêlant sa famille, notamment son grand frère Mathias Pogba. En conférence de presse, bien conscient de cela, le vice-capitaine des Bleus Raphaël Varane (29 ans) a apporté son soutien au champion du monde 2018 en ces temps difficiles.

« Je ne vais pas parler de la partie judiciaire. En tant que personne, c'est un ami. Je le soutiens et il a des défis à relever avec notamment cette blessure à guérir. Il doit être bien dans sa tête pour revenir. C'est un joueur extraordinaire. On veut le voir épanoui et on lui souhaite de revenir prendre du plaisir sur le terrain. » explique le défenseur central français.