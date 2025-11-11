SPL : un ancien défenseur d’Al-Ittihad dézingue Karim Benzema

Suite à la défaite d’Al-Ittihad face à Al-Ahli lors du derby de l’Ouest (0-1), en ouverture de la 8e journée de la Saudi Pro League, Rashed Al-Raheeb, ancien défenseur de l’équipe jaune et noire, a tenu les joueurs pour responsables de ce revers. Selon lui, l’entraîneur portugais Sergio Conceição n’est pas à blâmer et ce sont les joueurs «étrangers» d’Al-Ittihad qui ont failli sur le terrain.

«Le Français Karim Benzema, capitaine de l’équipe, n’était pas présent dans le match et n’a rien fait, de même que son compatriote Moussa Diaby, qui n’a pas été à son niveau. Pendant ce temps, les joueurs étrangers d’Al-Ahli ont brillé et dominé pendant les 90 minutes, a-t-il taclé dans une interview à Al-Riyadiya, avant d’enchaîner. Conceição a fait preuve de complaisance dans sa composition et a laissé Benzema sur le terrain malgré son niveau modeste, tout en laissant Saleh Al-Shehri sur le banc. Il aurait fallu faire entrer Al-Aboud, qui est à un niveau remarquable. Les joueurs locaux d’Al-Ittihad sont bien meilleurs que les étrangers, et cela s’est clairement vu lors de nombreux matchs. Malgré cela, la méthode et le style de l’entraîneur sont bons, car il mise sur une approche offensive.» Championne en titre, la formation d’Al-Ittihad pointe à la 8e place du championnat saoudien et compte déjà trois défaites.