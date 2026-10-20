Ligue des Champions : le PSG vient à bout du FC Barcelone au terme d’un match spectaculaire !

6 jours après sa victoire prestigieuse sur la pelouse de Manchester City, le PSG enchaînait avec un second choc en Ligue des Champions. Il s’agissait même de l’affiche que le monde du football attendait face au FC Barcelone de Lamine Yamal et Raphinha, irrésistible en ce début de saison, aussi bien en Liga qu’en Ligue des Champions. Le club de la capitale affiche une forme plus irrégulière mais a l’avantage d’avoir l’expérience de la victoire et sans doute un peu plus de références face aux adversaires de premier plan. Preuve de la confiance que donne Luis Enrique à son groupe, il confiait à Lucas Hernandez (une première en C1 depuis deux ans) la mission très risquée de contrôler Lamine Yamal, en l’absence de Nuno Mendes. Un choix qui s’est longtemps avéré payant.

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Dans ce onze classique où Kvaratskhelia trouvait le poteau dès la 2e minute, le PSG réalisait une excellente entame de match. Dembélé et Doué n’étaient pas loin non plus de concrétiser (5e), avant un léger mieux du Barça entre une situation chaude de Gordon (10e) et une frappe dangereuse d’Olmo (14e). Safonov a eu son lot d’arrêts à effectuer aussi devant Raphinha, qui venait d’éliminer Pacho dans la surface (20e). Cette soirée partait fort et même les sorties sur blessure de Dembélé (cuisse gauche, 19e) et de Dani Olmo (coup, 27e) n’altéraient pas son intensité. L’entrant Ferran Torres se mettait tout de suite au diapason avec un premier échec face à Garcia sur une remise intelligente de Neves (25e). Le double champion d’Europe prenait doucement l’ascendant en cette fin de première période que Désiré Doué finissait par récompenser.

Lucas Hernandez épatant

Avant le numéro de l’ancien Rennais, auteur d’une frappe canon devant la surface après une série de crochets supersoniques (1-0, 38e), il y avait déjà cette énorme triple occasion signée Torres, Hakimi et Ruiz, qui ont vu leurs tentatives repoussées par Garcia, deux fois, et Pedri (29e). Kvaratskhelia mettait encore à contribution le portier barcelonais (45e) pour mettre fin à une première période que Lamine Yamal a traversé comme un fantôme, harcelé par un épatant Hernandez. Seul Fermin, entré à la place d’Olmo, avait fait vivre une frayeur à la défense, tout juste sauvée par un immense sacrifice de Pacho (41e). Les Parisiens revenaient en seconde période avec les meilleures intentions et ont eu une très grosse opportunité par Hakimi, qui perdait son duel face à Garcia après un ballon parfait de Doué (51e).

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En difficultés, le Barça était malgré tout en vie et sur une occasion en apparence anodine, Xavi Espart échappait à la vigilance d’Hernandez et de Kvara pour égaliser en force (1-1, 55e). Dans la foulée, Marquinhos (cuisse) et le Géorgien (genou) se blessaient, sans doute gravement pour ce dernier (58e). Zabarnyi et Akliouche faisaient leur entrée, au même titre que Rodri, Gavi et Adeyemi côté Barça. Les Culés affichaient un meilleur physique à cet instant, confirmé par le regain de forme de Yamal (65e, 69e). Il fallait d’ailleurs un bon Safonov devant Gavi (61e). Mais ce PSG a de la ressource et continuait à livrer son jeu tout en faisant le dos rond. Sur un débordement d’Hakimi, Torres trouvait le poteau (71e) et sur le corner suivant, tiré par Doué, Hernandez s’élevait plus haut que Gordon pour redonner l’avantage à son équipe (2-1, 72e).

Le PSG a fini fort

Déjà auteur d’un excellent match, le champion du monde 2018 achevait sa mission sur les rotules mais avec le sentiment du travail (très) bien fait. Son remplaçant ne peut pas en dire autant. Sur son premier ballon défensif, Zaïre-Emery n’écartait pas suffisamment sa tête et ne parvint jamais à rattraper son temps de retard sur Lamine Yamal, qui égalisait à bout portant (2-2, 79e). L’irrationnel s’était déjà emparé de cette rencontre. A peine touché, le PSG reprenait les devants par Vitinha dont la frappe limpide aux vingt mètres ne laissait aucune chance à Garcia (3-2, 81e). Cette fois, le Barça ne revenait pas, et encaissait même un dernier but de Ruiz, oublié par Cancelo au second poteau sur ce centre d’Hakimi (4-2, 86e). Dans la joie du Parc des Princes, le PSG signe un second succès devant une équipe 5 étoiles, fait tomber les Blaugranas pour la première fois de la saison, et prend la tête de cette phase de ligue.