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Coupe du Monde

Argentine : Alexis Mac Allister envoie un message aux haters

Par Max Franco Sanchez
3 min.
Alexis Mac Allister célèbre son but face à la Pologne @Maxppp

Sur les réseaux sociaux, c’est toujours la guerre ! La finale du Mondial a beau être finie depuis un moment déjà, de nombreux supporters, espagnols mais aussi d’autre pays, en Amérique du Sud principalement, continuent de se moquer ou de publier des memes sur l’Argentine. Alexis Mac Allister, comme beaucoup, a été la cible de moqueries, et il a tenu à répondre à la fin d’un long message sur l’aventure de l’Albiceleste en terres américaines.

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« Merci aux Argentins pour chaque message de soutien et d’affection. Vous ne savez pas à quel point vous êtes importants dans cette aventure », a notamment écrit le joueur des Reds, avant de conclure : « et merci aussi à ceux qui, depuis d’autres pays, nous envoient des messages pour se moquer ou pour se réjouir de notre douleur. Sans le vouloir, vous nous aidez à nous sentir, chaque jour un peu plus, fiers d’être Argentins ». Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
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