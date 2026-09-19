La réaction saignante de Corentin Tolisso après l’interruption du match par la LFP

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais a accueilli le Stade Rennais pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Très rapidement, les Rhodaniens ont pris les devants grâce à un doublé d’Ernest Nuamah (7e, 30e). On aurait aimé retenir que cela et parler uniquement de football et des choix plutôt bons de Paulo Fonseca ce soir. Mais peu après, le match a été interrompu. La raison ? Une banderole insultante («Saint-Étienne la concha de tu madre») a été déployée dans le Virage Nord vers la 36e minute de jeu. Elle a même été déployée bien avant, durant l’échauffement et une partie du début du match.

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Mais le délégué a décidé d’intervenir à la 36e. Outre la banderole hostile, des chants du même style sont descendus des tribunes. Malgré les appels au calme du speaker, les supporters ont continué. L’arbitre a finalement décidé d’arrêter le match durant quelques minutes. Corentin Tolisso, puis Paulo Fonseca, se sont rendus auprès des supporters pour tenter de les calmer. Certains d’entre eux ont interdit aux photographes présents à proximité de prendre des clichés de ces échanges. La tension était palpable. Pendant ce temps-là, les Rennais ont regagné les vestiaires, suivis peu après par les Gones. Cela n’a pas calmé certains fans qui ont entonné des chants insultants à destination de la Ligue ou encore de l’ASSE.

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Tolisso évoque l’arrêt du match

Finalement, le match a pu reprendre 13 minutes après. L’OL a même enfoncé le clou en deuxième période avec des buts signés Zachary Athekame (3-0, 49e) et Corentin Tolisso (4-0, 76e). Mais ce nouvel incident a forcément fait parler, surtout après les récents événements violents au Groupama Stadium. Interrogé par nos soins en zone mixte concernant la nature de ses échanges avec les supporters, Corentin Tolisso a confié : «je suis désolé, mais ça restera entre les supporters et moi. Je suis vraiment désolé mais je préfère que ça reste entre nous.» Puis il a été relancé concernant son intervention auprès du délégué.

«Je trouve que tous les week-ends, parfois dans les stades, il peut y avoir des chants avec des banderoles. Alors, c’est totalement bien d’arrêter les matches. Mais il faut le faire à tous les matches, pas seulement quand c’est l’OL qui gagne 2-0 et qu’il y a une banderole. Je suis contre ça, c’est sûr. Mais il faut le faire partout alors. Il ne faut pas le faire que chez nous. J’en ai parlé au délégué qui m’a dit : j’ai envie de faire comme ça, je fais comme ça. C’est dommage car ça a mis une pause à notre match et on était bien. On ne voulait surtout pas que la pause ait lieu. Donc ça fait partie aussi du foot. On a été concentrés derrière pour gagner le match.» De son côté, le délégué nous a seulement transmis le message suivant.« Aucun commentaire. Je vous renvoie au service communication de la Ligue.» Nul doute que la LFP devrait communiquer, voire sévir, après cet incident.