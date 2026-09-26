Lamine Yamal adresse un magnifique message à Lionel Messi

Alors que Lionel Messi se rapproche de la fin de son aventure avec l’Argentine, son héritage continue de marquer la nouvelle génération. L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG devrait notamment porter un maillot spécial pour sa dernière rencontre avec l’Albiceleste, avec un flocage doré, après avoir disputé trois finales de Coupe du Monde et remporté celle de 2022 face à la France, aux tirs au but. Une histoire qui inspire particulièrement Lamine Yamal, actuel numéro 10 du Barça et souvent présenté comme l’un des héritiers du génie argentin.

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Dans un entretien accordé au Guardian, l’Espagnol a raconté un moment particulier partagé avec Messi et expliqué ce qu’il ressentait à son égard : « je suis allé voir Leo Messi et je lui ai dit : merci. Je l’ai beaucoup remercié pour tout ce qu’il a fait et parce qu’il est le meilleur. J’ai toujours pensé qu’il était le meilleur. J’essaie toujours de prendre un peu de distance avec les choses qui semblent belles uniquement pour le spectacle. Ce moment venait du fond du cœur. Je l’ai vu là, alors je suis allé le remercier pour tout ce qu’il a fait pour le football, c’est venu spontanément. » Un hommage particulièrement symbolique de la part de celui qui porte désormais le mythique numéro 10 du Barça.