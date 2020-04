LOSC : Gérard Lopez regrette la rapidité des décisions

Avant l'interruption de la Ligue 1, le LOSC livrait un beau duel avec le Stade Rennais dans la course au podium. Quatrième à l'issue de la 28ème journée, le club nordiste espérait coiffer le club breton sur le poteau et disputer la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Malheureusement, la pandémie du coronavirus a contraint la LFP à arrêter définitivement la saison et à opter pour un classement défini via l'application de quotients. Les Dogues achèvent donc cet exercice 2019/2020 à la quatrième place et disputeront la prochaine Ligue Europa. Un moindre mal pour le président lillois Gérard Lopez qui regrette néanmoins le manque de concertation autour de ces décisions.

« Face à des événements qui prévalent sur le football et dans la meilleure considération de ces conditions sanitaires, parce que c’est l’éthique et la logique sportive, le LOSC souhaitait que la solution privilégiée pour mettre un terme à la saison de Ligue 1 se passe sur le terrain. Nous sommes convaincus que la qualité de notre groupe nous aurait permis d’atteindre nos objectifs et de nous qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions. La décision des pouvoirs publics, et son application par les instances sportives ont rendu cette solution impossible. L’hypothèse inédite du gel des résultats d’une saison tronquée nous a alors amené à participer à la recherche de solutions plus justes, plus conformes au mérite sportif et moins brutales. Comme plusieurs autres clubs, nous estimons que ces options auraient mérité d’être collectivement étudiées et discutées dans les délais raisonnables ouverts par l’UEFA à cette fin. Sur le plan strictement sportif, le LOSC se projette désormais vers la saison prochaine, avec une nouvelle participation en coupe d’Europe que nous envisagions plus belle encore mais qui nous rend fier. Elle récompense le travail et la qualité de nos joueurs et du staff sportif, et valide le projet de croissance du club, » précise notamment Lopez sur le site officiel du club. Les supporters du LOSC goûteront à nouveau aux soirées européennes la saison prochaine.

.