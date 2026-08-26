Newcastle avance sur Bilal El Khannouss !

En quête d’un renfort offensif depuis plusieurs semaines, Newcastle avait fait de Matias Fernandez-Pardo l’une de ses cibles prioritaires pour cette fin de mercato. Les Magpies sont même passés concrètement à l’action pour l’ailier belge, avec une dernière proposition de 60 millions arrivée sur le bureau du LOSC. Mais Lille, qui vient de réaliser une opération record avec le départ d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour 100 M€, se montre particulièrement exigeant pour son autre jeune talent et veut au moins 70 millions.

La suite après cette publicité

Le dossier Fernandez-Pardo, bloqué pour le moment, pousse Newcastle à activer une autre piste déjà connue de ses dirigeants. Selon nos informations, les Magpies pensent désormais à Bilal El Khannouss, qu’ils avaient déjà observé en début de mercato. Le milieu offensif marocain plaît toujours outre-Manche et pourrait représenter une alternative crédible pour la direction anglaise qui estime qu’il correspond parfaitement aux demandes du coach et qu’il connaît aussi déjà la Premier League.

La suite après cette publicité

Stuttgart pousse El Khannouss vers la sortie

Pour El Khannouss, la situation a justement évolué ces dernières semaines. Comme nous vous le révélions, Galatasaray avait formulé une offre de 22 M€ hors bonus pour le joueur, mais Stuttgart l’a refusée, le club allemand espérant obtenir une somme nettement supérieure pour son joyau. Le Marocain est en effet devenu sa plus grosse valeur marchande et Stuttgart, qui doit remplir ses caisses avant la fermeture du mercato, pousse depuis plusieurs semaines pour trouver une solution et le faire partir malgré la perte sportive que cela impliquerait.

Longtemps désireux de poursuivre son aventure en Allemagne, notamment avec la perspective de disputer la Ligue des Champions, El Khannouss n’est désormais plus fermé à un départ. L’insistance de Stuttgart a fait évoluer sa position et une destination en Premier League pourrait particulièrement le séduire. Newcastle pourrait donc profiter de cette situation pour passer à l’action dans les prochains jours, avec l’idée de faire du Marocain son plan B en cas d’échec définitif dans le dossier Fernandez-Pardo.