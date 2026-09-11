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Chelsea blinde Pedro Neto

Par Jordan Pardon
1 min.
Pedro Neto @Maxppp

Chelsea a annoncé ce vendredi la prolongation de contrat de Pedro Neto. Arrivé chez les Blues en 2024 en provenance de Wolverhampton, l’international portugais est désormais lié à son club jusqu’en 2032. Cet été, Al-Hilal et Manchester City avaient été cités comme des prétendants pour l’accueillir. Neto a marqué 2 buts sur ce début de saison : un face à Brighton en Premier league (4-3), et l’autre face à Leeds en League Cup (6-3). Il avait inscrit 5 buts en Premier League la saison dernière, son record personnel.

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«Chelsea est ravi d’annoncer que Pedro Neto a signé un nouveau contrat jusqu’en 2032. L’international portugais a rejoint Stamford Bridge il y a deux ans et a depuis disputé 108 matchs avec les Blues. Durant cette période, il a inscrit 40 buts et délivré 40 passes décisives sous les couleurs du club. Neto a joué un rôle crucial dans nos victoires en Ligue Conférence de l’UEFA et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2025, marquant trois fois dans cette dernière compétition alors que nous triomphions sur la scène mondiale. Neto a été un joueur fiable et régulier ces deux dernières années, que ce soit sur les ailes, en faux neuf, en numéro 10 ou en piston », indique le communiqué de Chelsea.

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