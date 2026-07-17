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Coupe du Monde 2026, Angleterre : deux cadres devraient être ménagés face à la France

Par Josué Cassé
1 min.
Declan Rice a manqué deux jours d'entrainement. @Maxppp
France Angleterre
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À la veille du match pour la troisième place de la Coupe du Monde, France - Angleterre à Miami, Thomas Tuchel s’est présenté en conférence de presse. Si le sélectionneur des Three Lions n’a pas donné beaucoup d’indications sur son onze de départ, deux cadres de la sélection anglaise devraient, malgré tout, être ménagés face aux Bleus.

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En effet, Reece James, toujours gêné par ses ischio-jambiers, et Declan Rice, diminué par différentes douleurs depuis le début de la compétition, ne devraient pas débuter. Orphelins de la moindre minute jusqu’à présent, Trevoh Chalobah et Kobbie Mainoo pourraient, eux, grappiller du temps de jeu.

Pub. le - MAJ le
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