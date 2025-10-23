Brest : le projet du nouveau stade suspendu par la justice

Le projet de construction du nouveau stade de football à Brest, baptisé « Arkea Park », vient de connaître un grand coup d’arrêt. Le tribunal administratif de Rennes a suspendu ce mercredi 22 octobre l’arrêté préfectoral autorisant les travaux, estimant que la « raison impérative d’intérêt public majeur » invoquée par les porteurs du projet n’était pas suffisamment démontrée d’après l’AFP. Cette suspension concerne notamment la dérogation permettant de porter atteinte à certaines espèces animales protégées et à leurs habitats sur le site de Froutven, à Guipavas. 36 espèces ont été identifiées sur ces terres agricoles de 17 hectares. Selon le tribunal, l’apport économique du projet au bassin d’emploi local n’est pas clairement chiffré, ce qui alimente encore des doutes sur son utilité réelle.

D’un coût estimé à environ 106,5 millions d’euros d’après RMC Sport, ce stade de 15 000 places devait être financé en partie par des fonds publics, avec la métropole de Brest, la ville de Guipavas, le département du Finistère et la région Bretagne. Il devait remplacer le stade Francis-Le Blé, jugé aujourd’hui obsolète pour accueillir du football professionnel, particulièrement en Ligue 1 où des stades comme le Vélodrome ou encore le Groupama Stadium existent. Pourtant, la population locale semble majoritairement sceptique : selon un sondage réalisé en août par l’institut Cluster 17, 57 % des Brestois interrogés sont opposés au projet. Face à la décision du tribunal, les autorités locales indiquent examiner la situation « en détail » avant toute réaction officielle. En clair, pour le moment les hommes d’Eric Roy évolueront encore dans leur stade Francis-Le Blé.